CIVITAVECCHIA – È in corso questi giorni a Miami il Seatrade Cruise Global, il più importante evento fieristico internazionale dedicato al settore delle crociere. E Civitavecchia ha voluto giocare un ruolo da protagonista, con un’ampia delegazione volata oltreoceano. Oltre alla squadra dell’Adsp guidata dal presidente Pino Musolino, all’assessore Francesco Serpa per il Comune, al deputato di FdI Mauro Rotelli in rappresentanza del territorio, sono impegnati a Miami tra gli altri anche rappresentanti di Roma Cruise Terminal con il manager John Portelli, e quelli della Compagnia portuale con il presidente Patrizio Scilipoti.

L'onorevole Mauro Rotelli, il presidente di Fincantieri Claudio Graziano ed il viceministro Edoardo Rixi

Taglio del nastro anche per lo stand CruiseItaly, iniziativa promossa da Assoporti all’interno del Seatrade che, in ottica di sinergia nazionale, organizza la partecipazione collettiva del sistema portuale italiano alle fiere della crocieristica, alla presenza del viceministro Edoardo Rixi: per la prima volta un rappresentante del Governo ha partecipato all’evento che riunisce 120 Paesi con oltre 10mila visitatori, più di 600 espositori e più di 80 brand del settore crociere. Una missione che avviene in un contesto di particolare crescita del comparto crocieristico italiano. «L’Italia è una piattaforma proiettata sul Mar Mediterraneo. Il 2024 si sta confermando come un anno record in tutto il mondo, in Italia le previsioni parlano di quasi 14 milioni di passeggeri movimentati nei porti – ha spiegato il viceministro - ho incontrato gli amministratori delegati dei principali gruppi legati alla Cruise Line International Association e abbiamo discusso in particolare di transizione ecologica e digitale. I cantieri italiani sono un punto di riferimento tecnologico nel mondo con soluzioni che garantiscono risparmio energetico e riduzione delle emissioni. Aspetti richiamati anche durante la cerimonia di apertura dello stand Cruise Italy di Assoporti e la riunione con tutti i rappresentanti delle Autorità portuali presenti. Gli sforzi che stiamo mettendo in campo – ha concluso Rixi – devono avere come bussola la competitività dei nostri porti e delle nostre catene marittime di approvvigionamento. Noi contiamo che questo obiettivo sia messo al primo posto dell’agenda politica della prossima Commissione Ue».