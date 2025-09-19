CIVITAVECCHIA – Primo incontro con il Commissario dell’Autorità di sistema portuale Raffaele Latrofa per i segretari di Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Mare e porti – Alessandro Borgioni, Renato Cerocchi e Fabiana Attig – che hanno espresso forte apprezzamento per il confronto costruttivo e aperto con il Commissario, con il quale sono state affrontate apertamente alcune problematiche che ancora persistono, indicando punti di accordo per migliorare le condizioni dei dipendenti della Adsp.

«Un primo appuntamento conoscitivo di chi apprezziamo la disponibilità e l’impegno assunto dal commissario di voler lavorare insieme alle organizzato in un confronto di condivisione riconoscendo l'importanza del dialogo sindacale per il benessere dei lavoratori in particolare si è parlato della riorganizzazione della macrostruttura, del giusto riconoscimento delle professionalità dei dipendenti – hanno spiegato – questo incontro rappresenta un inizio importante verso un confronto costruttivo e una collaborazione più stretta tra le organizzazioni sindacali e l'Autorità Portuale. Siamo fiduciosi che il dialogo sindacale possa portare a miglioramenti significativi per tutti i dipendenti dell’Adsp».

A margine della riunione le organizzazioni sindacali hanno sottolineato la necessità di un ulteriore incontro per affrontare argomenti importanti come quelli legati allo sviluppo e delle imprese portuali, argomento questo non trattato nel corso della riunione in quanto non oggetto dell’incontro, allargato ad altre sigle sindacali non presenti al tavolo.