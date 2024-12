CIVITAVECCHIA – Esprime perplessità l’Anc - associazione regionale del Lazio di categoria trasporto, persone e mobilità - in merito al bando di gara pubblicato dall’Adsp per l’affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico dei passeggeri delle navi da crociera che sbarcano al porto di Civitavecchia, dal 2025 al 2041. L’Anc chiede al presidente dell’Adsp Pino Musolino di annullare e revocare il bando nella parte in cui viene posto “l’affidamento in concessione del servizio di trasporto mediante autobus per la tratta da banchina all’aeroporto di Fiumicino e viceversa”. L’associazion infatti sottolinea che «il servizio di trasporto di linea con autobus dalla banchina alla stazione messo a gara, già attualmente svolto dall’Adsp tramite sua affidataria unitamente con il Comune tramite Csp - spiegano - ha penalizzato taxi e Ncc del comune di Civitavecchia. A questo si aggiunge il nuovo servizio messo a gara per la tratta con Fiumicino dal quale l’Adsp pretende un canone concessorio dall’aggiudicatario pari a 5 euro per passeggero trasportato per ogni corsa». Secondo l’Anc con l’affidamento di questo servizio «oggi unica fonte di lavoro e di guadagno degli operatori economici di Civitavecchia - hanno concluso - si andrebbe a penalizzare in toto l’attività di trasporto crocieristico dei taxi, Ncc, agenzie di viaggio e tour operator locali, con conseguenti perdite economiche e rischio di riduzione di posti di lavoro». Tanto da aver chiesto l’intervento anche del sindaco Piendibene, per sostenere la causa presso l’Authortiy.

