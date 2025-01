CIVITAVECCHIA – Presentato al Villaggio Italia di Gedda il Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci. Saranno 14 le città che ospiteranno la nave più bella del mondo nel corso del Tour Mediterraneo: Trieste, Venezia, Ancona, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Livorno, Genova e Civitavecchia. Nel porto cittadino la nave scuola della Marina Militare sosterà dal 30 maggio al 3 giugno prossimi.

«Con il Vespucci abbiamo inaugurato non solo un viaggio straordinario e incredibile che ha circumnavigato il globo con un veliero – ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto – ma anche un nuovo modo di portare il Sistema Italia nel mondo. Siamo entrati dalla porta principale di ogni Nazione in cui siamo approdati e abbiamo aperto le porte del nostro Paese, facendo conoscere, grazie al Vespucci e al Villaggio Italia, l’arte, la cultura, la storia, la moda, il design, le nostre migliori e più pregiate esperienze e capacità. Un esperimento che giudico straordinario e che, proprio perché come Difesa italiana lo abbiamo fortemente voluto e costruito, giorno per giorno, tappa per tappa, porto per porto, ci impegniamo e mi impegnerò io, personalmente, a rilanciare e replicare. Credo, spero e lavorerò affinché l’Amerigo Vespucci diventi un testimone d’eccezione, non solo all’estero, ma anche in Italia, di come il nostro Paese viene percepito, amato, rispettato e ammirato in tutto il mondo». .