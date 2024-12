CIVITAVECCHIA – La direttrice dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia Silvia Amato e la vice direttrice Barbara La Rosa hanno partecipato, la scorsa settimana, alla cerimonia di scambio dei crest con il comandante della “Sun Princess”. Si tratta della nave da crociera più grande mai costruita fino ad oggi in Italia e la prima ad essere alimentata a gas, che è salpata dal porto di Civitavecchia per il suo viaggio inaugurale nel mar Mediterraneo. «L'invito è stato accolto con piacere e soddisfazione, in quanto espressione non solo di cortesia istituzionale – hanno spiegato dalle Dogane - ma soprattutto di apprezzamento dell'impegno dell'Agenzia nel rafforzamento della compliance doganale, intesa quale sistematico e strutturato adempimento collaborativo di comunicazione e cooperazione preventiva per la corretta applicazione delle disposizioni doganali e fiscali correlate».