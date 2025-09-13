CIVITAVECCHIA – Debutta a Genova il 22 settembre la prima edizione dei Port Grammy, un evento che unisce il fascino del mare e dei porti con la potenza universale della musica e dello spettacolo.

Il Salone Nautico Internazionale, con la suggestiva Terrazza del Padiglione Blu, diventerà il palcoscenico di una premiazione che porta in Liguria un format internazionale, condotto da due volti amatissimi: Veronica Maya e Roberto Onofri.

Il nome “Port Grammy” non è casuale: richiama da un lato i porti, cuore pulsante dell’economia e simbolo della Blue Economy, e dall’altro i grammofoni, emblema dei più celebri riconoscimenti musicali nel mondo. Una fusione che racconta perfettamente la doppia anima della manifestazione.

Se i grandi protagonisti legati al settore dei porti e del diportismo, fulcro della serata, saranno resi noti soltanto a ridosso dell’evento, sono già stati svelati alcuni dei nomi che riceveranno i riconoscimenti nelle categorie musica, sport, televisione e radio.

A brillare nella sezione musicale ci saranno Piero Cassano e i Matia Bazar, ambasciatori della musica italiana nel mondo, e Virginio, tra i cantautori più apprezzati della scena italiana. Per lo sport, il protagonista sarà il leggendario ciclista Francesco Moser, simbolo di determinazione e talento. Per la televisione, il premio andrà a due figure che hanno segnato la storia e il presente del piccolo schermo: la “fatina” Maria Giovanna Elmi, amata da intere generazioni, e il giornalista e conduttore Rai Gianluca Semprini. Per la radio, invece, sarà protagonista la voce di Pamela D’Amico, apprezzata conduttrice e interprete di spicco del panorama Rai.

Non mancherà un momento di commozione, con il tributo al DJ e produttore Riccardo Cioni, pioniere della disco italiana.

Ad arricchire ulteriormente la serata ci sarà la presenza di ospiti speciali: l’attrice Emanuela Tittocchia, la modella Eva Collini, Gloria Zanin – che affianca Onofri alla conduzione dell’Oscar dei Porti di Miami – e la giornalista statunitense Lavinia Colasanto, a testimonianza di un respiro davvero internazionale.

Roberto Onofri, civitavecchiese doc, porta ancora una volta il suo talento e la sua visione oltre i confini italiani. Da sempre, per l’organizzazione e la cura dei premi, si avvale della collaborazione di Antonio Couture, altra eccellenza cittadina oggi protagonista nel mondo grazie alla moda e allo spettacolo.

Il Port Grammy è organizzato con il sostegno della Regione Liguria e avrà come media partner RAI Italia, che porterà la serata in onda in 147 Paesi del mondo, trasformando Genova in una vetrina internazionale senza precedenti.

Un ringraziamento particolare va all’Ammiraglio Massimiliano Nannini e al Presidente Fabio Bucci per il grande supporto manifestato sin dal primo momento, e a tutta la Regione Liguria per la vicinanza e la collaborazione.

Grazie alla visione di DJ Onofri, che con questo progetto crea un ponte mediatico tra Miami e Genova, la Liguria si conferma protagonista assoluta in uno scenario globale che unisce tradizione e futuro, mare e musica, Italia e mondo.