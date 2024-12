CIVITAVECCHIA – Tre giorni intensi dedicati alla Marina Militare. Sono quelli in programma dall’8 al 10 giugno prossimi a Civitavecchia, quando la città ospiterà la festa della Marina. Tanti gli appuntamenti in programma: sabato 8 giugno sarà allestito il villaggio promozionale della Marina dalle 10 alle 20, domenica 9 giugno la banda della Marina tornerà a Civitavecchia per esibirsi alle 21 a piazza della Vita. Mentre lunedi 10 giugno si terrà la cerimonia al Molo del Bicchiere del porto di Civitavecchia, alle 10.30.

Inoltre nelle giornate dell’8 e del 9 giugno sarà possibile visitare a bordo le unità della marina militare.