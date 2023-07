CIVITAVECCHIA – Anche Civitavecchia ha risposto presente, partecipando al secondo Pit Stop dell’iniziativa “Cuori & Motori” ospitato a bordo di Nave Diciotti della Guardia Costiera, alla banchina 8 del porto. «Confermato il grande successo della precedente tappa invernale – spiegano dalla Capitaneria di porto - nel segno della prevenzione cardiologica».

A bordo è stato possibile effettuare uno screening al cuore ed ammirare l'esposizione di auto d’epoca e l'esemplare di Ferrari monoposto, grazie alla sinergia tra Capitaneria di porto – in festa per i suoi 158 anni – l’istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari e The Reb Concours.