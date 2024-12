CIVITAVECCHIA – Sarà una settimana da record, quella di Ferragosto, per il porto di Civitavecchia.

Soltanto il settore delle crociere, infatti, farà registrare numeri da capogiro, contribuendo a quella crescita esponenziale che porterà lo scalo numero uno in Italia, secondo nel Mediterraneo dopo Barcellona, e quinto al mondo, a superare la soglia già record fatta registrare lo scorso anno, con 3,3 milioni di passeggeri. La compagnia Msc Crociere, ad esempio, movimenterà oltre 300 mila passeggeri in 14 porti italiani, segnando un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. La città che beneficerà maggiormente è Genova, storico homeport della Compagnia, che vedrà la presenza di 65.000 crocieristi con ben 12 toccate e 6 navi, nelle due settimane centrali di agosto. Segue il porto di Civitavecchia con l’arrivo di 59.000 crocieristi, con un totale di 10 toccate effettuate da ben 5 navi. L’itinerario più scelto dagli italiani per il periodo di Ferragosto è quello in partenza dal porto di Civitavecchia e Napoli a bordo di Msc Divina alla scoperta di Grecia e Turchia. «Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo, non solo per la stagione estiva ma anche per i periodi generalmente considerati di bassa stagione, in cui stiamo registrando una crescita ancora maggiore delle prenotazioni» ha spiegato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe MSC Crociere.

Costa Crociere, nel mese di agosto, movimenterà circa 100mila passeggeri tra imbarchi, sbarchi e transiti. Quattordici gli scali delle tre navi Costa posizionate a Civitavecchia.

A conti fatti, parlando in generale del settore, nei primi 15 giorni di agosto saranno 45 le navi presenti nel porto per un totale di 230mila passeggeri movimentati, che arriveranno a 450mila a fine agosto, per un totale di 100 toccate nave. Le giornate clou, nella settimana di Ferragosto, saranno sicuramente lunedì 12 e domenica 18 , quando in porto saranno presenti ben sette navi contemporaneamente.

Numeri questi che si traducono in un gran lavoro per il porto, in ogni sua componente.

