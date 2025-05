CIVITAVECCHIA – Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in arrivo a Civitavecchia dove sosterà dal 28 maggio, presso il Molo del Bicchiere - Banchina Guglielmotti. La nave lascerà Civitavecchia nelle prime ore della mattina del 3 giugno per navigare verso Livorno.

A Civitavecchia, 16ª tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale" che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

Al suo arrivo a Civitavecchia Nave Amerigo Vespucci sarà accolta dalla Cerimonia di benvenuto a cui prenderanno parte le autorità civili e militari.

Nel corso della tappa sono attesi al Villaggio IN Italia: il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso; il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida; il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli; il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti; il Segretario di Stato per l’agricoltura degli Stati Uniti Brooke L. Rollins; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano; il Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti; il Viceministro per le Imprese e il Made in Italy Valentino Valentini; il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino; il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto; il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca; il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri; il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene; e Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa. Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare a Civitavecchia la Banda della Marina Militare che si esibirà anche a favore del pubblico al Villaggio IN Italia nel corso dei giorni di sosta.

IL PROGRAMMA – Tante sono le attività in programma a Civitavecchia in occasione della 16ª tappa del Tour Mediterraneo Vespucci.

Dal 28 maggio al 3 giugno saranno disponibili sul sito www.tourvespucci.it i biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia (Direzione regionale Musei nazionali Lazio) grazie all’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e da Difesa Servizi S.p.A., “Il Vespucci incontra la cultura”.

La Conference Hall del Villaggio IN Italia a Civitavecchia, ospiterà un ricco programma di incontri, presentazioni e dialoghi a partire dai panel, moderati dal giornalista Domenico Palesse, organizzati da Ansa, agenzia stampa media partner del Tour Vespucci (disponibili anche in streaming su Ansa.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci):

giovedì 29 maggio alle ore 12:00 “Il Vespucci incontra Osho: Federico Palmaroli – giornalista e inventore della pagina satirica Le più belle frasi di Osho – si racconta”;

alle ore 19:00 il talk “Il Vespucci incontra la Regione Lazio, le eccellenze del territorio si raccontano a Civitavecchia” che si aprirà con un’intervista al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca seguito da un panel dedicato alle eccellenze del territorio in cui interverranno il Commissario Arsial Massimiliano Raffa e l’Assessore regionale al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste Giancarlo Righini.

Sabato 31 maggio alle ore 15:00 l’incontro con il Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti che parlerà di disabilità attraverso le esperienze del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (GSPD) e “Lo Spirito di Stella”, il primo catamarano completamente accessibile impegnato anch’esso in un tour mondiale nell’ambito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves Ruote sulle Onde – Around The World 2023-2025. Nel corso dell’incontro si parlerà anche di pari opportunità ripercorrendo i contenuti della mostra “Donne d’Europa”, voluta dal Sottosegretario Rauti ed esposta al Villaggio IN Italia di Civitavecchia, che sviluppa i racconti delle storie di donne italiane e straniere che hanno lasciato un segno in vari settori: dalle scienze alle arti, dalla politica ai diritti umani e che si sono distinte per atti di patriottismo.

Tra gli appuntamenti ospitati presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia:

Venerdì 30 maggio alle ore 9:00 il panel “La diplomazia navale e la cooperazione internazionale” organizzato con la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) al quale parteciperà il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza di Ambasciatori NATO;

alle ore 14:00, la conferenza “Trasporti sanitari ed in biocontenimento: la collaborazione sinergica dell’Aeronautica Militare con il Sistema Sanitario”, dove l’expertise dell’Aeronautica Militare, dell’Istituto Spallanzani e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù spiegheranno come affrontare le sfide del biocontenimento e del trasporto sanitario d’urgenza in scenari ad alto rischio biologico.

Alle ore 16:00 l’incontro “Attrazione investimenti” realizzato insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dove interverrà anche il Ministro delle Imprese e del Made IN Italy Adolfo Urso.

Alle ore 18:30 il panel “Blu Economy” a cura della Regione Lazio sui temi di sviluppo portuale, logistica integrata, transizione energetica e infrastrutture strategiche.

Sabato 31 maggio alle ore 11:00 il Ministero per le disabilità organizza un panel sul tema “Disabilità, sport e inclusione” seguito, alle ore 14:30, da un flash mob e dimostrazioni sportive nell’area centrale del Villaggio IN Italia.

Lunedì 2 giugno alle ore 10:00 la presentazione dello Speciale “Giro del Mondo Nave Vespucci 2023-25” del Notiziario della Marina Militare; alle ore 14:00 la presentazione del progetto “Simulazione di naufragio, abbandono imbarcazioni e recupero equipaggi - 2025” a cura della Federazione Italiana Vela.

Anche nella tappa di Civitavecchia non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai più piccoli:

domenica 2 giugno alle ore 12:00 e alle ore 16:00 (presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia) torna il progetto “Generazione Vespucci” con la favola del Vespucci, un racconto in musica delle avventure di “Aurora e la nave incantata” a cura di Veronica Maya e del gruppo di fiati “Millenium Ensemble” (testo di Veronica Maya, Nicol Montuori e Vincenzo Manzo. Musiche originali di Catello, Beatrice e Anna Maria Milo). Eventi prenotabili sul sito www.tourvespucci.it.

A Civitavecchia tornerà anche Fondazione Francesca Rava, sabato 31 maggio alle ore 10:00, con una visita educativa a bordo di Nave Amerigo Vespucci a favore di un gruppo di ragazzi coinvolti nel progetto “Borse Blu” ideato insieme alla Marina Militare, per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità economica e familiare, nuovi strumenti a sostegno del loro futuro.

Per gli appassionati di motori sabato 31 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 l’area antistante Nave Amerigo Vespucci ospiterà la Ferrari.

Coloro che hanno effettuato la prenotazione potranno salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare e visitare il Villaggio IN Italia esibendo il QR code rilasciato in fase di prenotazione (non sarà possibile accedere senza prenotazione). Presente al Villaggio IN Italia anche un’area ristoro a cura di Eataly.