CIVITAVECCHIA – Sarà Grimaldi Group, attraverso la controllata Grimaldi Euromed, a operare sulla linea marittima per il trasporto di passeggeri e merci Civitavecchia - Arbatax - Cagliari in convenzione pubblica. A favore della compagnia, che era risultata l’unica offerente, è arrivata la proposta di aggiudicazione da parte del Mit. Questa avrà efficacia dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. Il servizio, secondo quanto riportato dal Mit, prenderà il via il 23 settembre 2023 per terminare il 22 settembre del 2026. Come già noto, l’importo offerto dal gruppo è stato di 26,9 milioni di euro a fronte di un bando di gara per aggiudicare la sovvenzione per il supporto al servizio che stimava un costo complessivo per l’esercizio della linea quantificato dagli uffici ministeriali in 72 milioni di euro. A parziale copertura di questi oneri la base d’asta aveva posto come sovvenzione pubblica un ammontare di circa 42,4 milioni di euro, per una durata dell’appalto di 36 mesi oltre alla possibile proroga di 6 mesi, del valore di circa 7 milioni di euro.

