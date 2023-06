CIVITAVECCHIA – È attraccata poco dopo le 8.30 al porto di Civitavecchia la nave Humanity 1, dell’organizzazione non governativa tedesca SOS Humanity, con a bordo una trentina di migranti salvati nei giorni scorsi mentre erano a bordo di un gommone in mezzo al mare.

Tra loro anche 12 minori non accompagnati, due donne incinte ed un bimbo di appena due mesi. La situazione al momento è abbastanza tranquilla, anche se sono già stati segnalati alcuni casi di scabbia.

La macchina dei soccorsi si è già attivata dalle prime ore del mattino: la sanità marittima è già a bordo per effettuare i tamponi e sono in corso le procedure per l’identificazione. Poi i migranti verranno fatti sbarcare per le visite mediche nella tenda allestita in banchina dalla Asl. Sul posto Uscar, Capitaneria di porto, forze dell’ordine, volontari della Protezione civile e Croce Rossa, e per il Comune l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei e la dirigente Maria Grazia Coccetti.

(SEGUE)