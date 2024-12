CIVITAVECCHIA – Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ha organizzato - nell’ambito di una fattiva collaborazione e del dialogo intrattenuto con i Paesi IORA (Indian Ocean Rim Association) - la seconda edizione del programma “Sustainable Cruise Tourism Management”.

Il corso - della durata di una settimana - si è svolto presso il Terminal Crociere “Amerigo Vespucci” di proprietà della Roma Cruise Terminal. Il progetto è stato il risultato di una preziosa collaborazione con il Polo For.Mare e Confitarma i.e. la Confederazione degli Armatori in Italia.

Il percorso formativo ha visto la partecipazione di rappresentanti autorevoli provenienti dai paesi dell’Oceano Indiano ed ha coinvolto manager delle Autorità Portuali di Mauritius, Tanzania, Kenya e membri della Marina Militare thailandese, del Ministero dei Trasporti nonché il Presidente del porto indiano di Cochin.

Nella prima giornata di svolgimento del programma di formazione manageriale, il Consigliere Eugenio Sgrò, responsabile a livello nazionale per la cooperazione con i paesi IORA, ha tenuto un discorso di benvenuto teso a sottolineare l’importanza cruciale della sostenibilità del turismo crocieristico quale priorità fondante - in ottica blue economy – volta a favorire le relazioni ed il dialogo con i paesi interessati.

Il progetto ha rappresentato un’opportunità formativa unica per i partecipanti - impegnati a confrontarsi in materia di best practices e sostenibilità nella gestione di terminal crociere – permettendo l’acquisizione di un know how specifico da implementare nei rispettivi paesi di riferimento.

I moduli sono stati impartiti da autorevoli esperti del settore quali: rappresentati di Autorità di Sistema Portuale, Guardia Costiera, Costa Crociere, “Aquila Centre for Excellence”, Roma Cruise Terminal e Sicurezza Portuale.

A corollario delle lezioni sono state effettuate visite mirate presso i terminal crociere, la Guardia Costiera, la CFFT e la nave ammiraglia Costa Toscana.