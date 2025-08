CIVITAVECCHIA – Prima uscita ufficiale, questa mattina, per il nuovo commissario straordinario dell’Adsp, Raffaele Latrofa. In attesa del perfezionamento della nomina a presidente, l’ex vicesindaco di Pisa si è presentato alla stampa, illustrando quelle che saranno le linee guida del suo mandato.

Un primo anno sicuramente nel segno della continuità amministrativa, per poi percorrere la strada che ha intenzione di avviare, puntando su cinque priorità: il completamento delle opere infrastrutturali già finanziate, in particolare a Civitavecchia e nel nuovo porto commerciale di Fiumicino, la transizione energetica e sostenibilità ambientale, con il cold ironing, la riconversione dell’area Enel per il dopo carbone e lo sviluppo della darsena Mare Nostrum, l’attuazione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Lazio, con sportello unico e promozione delle aree retroportuali, l’intermodalità e connessione ferroviaria dei tre porti e la riorganizzazione interna e semplificazione amministrativa, con digitalizzazione dei processi e valorizzazione del personale, che ha già avuto modo di incontrare ieri.

«Lavoreremo per rendere il sistema portuale del Lazio un nodo competitivo nel Mediterraneo, in grado di attrarre investimenti, creare lavoro di qualità e generare sviluppo per i territori – ha spiegato - Civitavecchia sarà il porto energetico e crocieristico della capitale, Fiumicino la porta logistica complementare, Gaeta un polo commerciale dinamico e integrato. Sono qui per lavorare con serietà, dialogare con tutti e dare il massimo per i tre porti che mi sono stati affidati».

(SEGUE)