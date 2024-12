CIVITAVECCHIA – Come anticipato dal pre accordo siglato nei giorni scorsi dal presidente dell’Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Pino Musolino e dalle rsa di Molo Vespucci, nella tarda mattinata di ieri è stato firmato il nuovo contratto di secondo livello del personale dipendente non dirigente dell’ente.

Personale che, con un’adesione del 98%, la scorsa settimana ha dato vita ad un importante sciopero di cinque giorni, con presidio a Molo Vespucci, proprio per ribadire i propri convincimenti in merito alla questione. In particolare, la decisione di indire lo stato di agitazione ed incrociare le braccia era arrivata a seguito della «modifica unilaterale dell’accordo di secondo livello vigente - avevano chiarito - approvata ai sensi di norme non applicabili alle Autorità di sistema portuale, che potrebbe mettere a rischio il livello retributivo dei dipendenti delle Adsp».

I contenuti del nuovo accordo di II Livello saranno illustrati martedì mattina nel corso di una conferenza del presidente Pino Musolino, nel corso della quale interverrà anche il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri.

