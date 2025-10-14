CIVITAVECCHIA – «Con l’approvazione del Decreto che recepisce le ultime osservazioni tecniche del Dipartimento per le Politiche di Coesione, la Regione Lazio ha completato l’ultimo passaggio necessario per la definizione della Zona Logistica Semplificata (ZLS). Si tratta dell’atto conclusivo del percorso regionale previsto prima dell’istituzione ufficiale della ZLS da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri». Lo dichiara l’assessore alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Le modifiche richieste hanno riguardato esclusivamente aspetti formali, come l’aggiornamento delle mappe e alcune precisazioni descrittive, senza incidere sulla sostanza del progetto né sui territori coinvolti. È un passaggio tecnico, ma fondamentale, che consente di chiudere definitivamente la fase istruttoria e di portare a compimento un iter avviato nel 2018 e rimasto fermo per anni. Grazie al deciso impulso impresso da questa Giunta e al lavoro di squadra con gli enti locali e le amministrazioni statali il progetto della ZLS del Lazio è finalmente giunto alle battute finali. Dopo anni di attese e rallentamenti, oggi possiamo dire che il Lazio è pronto: attendiamo soltanto il decreto del Governo che ne sancirà ufficialmente l’istituzione, aprendo così la fase operativa», continua l’assessore Righini.

«In Regione, all’interno della Direzione competente, è già stata attivata un’Area sulla Zls, per accompagnare l’attuazione del progetto, coordinare le attività con l’Autorità di Sistema Portuale e garantire una gestione efficace delle semplificazioni e delle nuove opportunità economiche e logistiche per il territorio. Desidero ringraziare il presidente Francesco Rocca per il sostegno politico e la determinazione con cui ha voluto portare a termine un percorso complesso, avviato anni fa ma giunto a conclusione solo grazie all’impegno di questa amministrazione. Con questo risultato si apre una nuova stagione di sviluppo e competitività per il Lazio, in particolare per le aree portuali e produttive della nostra regione», conclude l’assessore Giancarlo Righini.