CIVITAVECCHIA – Fratelli d’Italia esprime grande apprezzamento e soddisfazione per la delibera della Giunta della Regione Lazio con cui è stato approvato l’aggiornamento della proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata (Zls), «nella quale porto e retroporto di Civitavecchia – hanno confermato i meloniani - hanno assunto assoluta centralità, grazie al prezioso e capillare lavoro della vicepresidente e assessore alla Sviluppo Economico della Regione Lazio Roberta Angelilli e della Consigliera Regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari. Oltre all’area portuale di oltre 150 ettari, sono stati inseriti in Zls quasi 350 ettari che, tra l’altro coincidono con quelle aree già beneficiate dagli aiuti di stato previsti dall’art.107, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, tra zona industriale e zona retroportuale (oltre 100 ettari), ovvero gran parte di quelle aree individuate, già nel corso della precedente amministrazione, come aree di espansione industriale da poter utilizzare per uno sviluppo del territorio, finalmente alternativo alla produzione di energia da combustibili fossili».

L’auspicio del partito è «che l’attuale Amministrazione di Civitavecchia sia altrettanto concreta e rapida nell’avviare l’iter di modifica della destinazione urbanistica delle aree, così da sfruttare a pieno – hanno concluso – l’enorme possibilità fornita dalla Regione Lazio e così da ampliare il novero di quelle aree che possono risultare decisive per uno sviluppo del territorio che consenta di garantire gli attuali livelli occupazionali e di creare, in futuro, nuovi posti di lavoro».