CIVITAVECCHIA – “Istituzione immediata della Zona Logistica Semplificata (ZLS) di Civitavecchia. Un volano strategico per la crescita economica e occupazionale del Lazio”. Lo chiede una mozione a firma della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano sottoscritta dalla collega Marietta Tidei.

Il documento impegna il Presidente Rocca e la giunta regionale “a considerare l’istituzione e l’attivazione della ZLS di Civitavecchia, una priorità strategica regionale, assumendo una posizione chiara e determinata nei confronti del Governo nazionale e in tutte le sedi istituzionali competenti”.

E inoltre “a sollecitare con la massima urgenza l’emanazione dei decreti attuativi e di tutte le disposizioni necessarie per rendere la ZLS pienamente operativa, evitando ulteriori ritardi che danneggerebbero l’economia regionale. A coordinare un’azione regionale integrata che coinvolga sistema camerale, associazioni di categoria, enti locali, università e portatori d’interesse, al fine di massimizzare l’attrattività del territorio e promuovere investimenti nazionali e internazionali. E riferire con cadenza periodica al Consiglio Regionale sugli sviluppi e sui risultati conseguiti, garantendo trasparenza e tempestività nell’azione amministrativa”.

“L’attivazione della ZLS - spiega la consigliera Michela Califano - trasformerebbe l’area portuale di Civitavecchia e il suo retroporto in un hub logistico e industriale di rilevanza nazionale, con benefici diretti e indiretti per l’intera regione. Il progetto è pienamente coerente con gli obiettivi di semplificazione, coesione territoriale e transizione digitale fissati dalle politiche nazionali ed europee. L’atto è stato presentato poiché la Regione Lazio ha la responsabilità di essere parte attiva e determinante per accelerare l’iter istitutivo e operativo”.

