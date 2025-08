CIVITAVECCHIA – Venerdì 8 agosto all’Arena Pincio si terrà il Young Summer Festival, la festa dei diplomati, per gli studenti di Civitavecchia che, al termine dello scorso anno scolastico, hanno raggiunto l'importante traguardo del diploma. «Una bella iniziativa, rispetto alla quale esprimiamo il nostro convinto apprezzamento» spiegano dal circolo di FdI stigmatizzando però «la scorrettezza della consigliera comunale del M5S Alessandra Lecis, la stessa che, in qualità di Presidente della Commissione consiliare Cultura ed Istruzione – hanno ricordato - ha convocato illegittimamente la propria commissione in sede redigente per definire il famigerato regolamento sulla toponomastica, del tutto privo di competenza in materia, prima di essere clamorosamente smascherata dalla nostra consigliera comunale Simona Galizia. Questa volta la consigliera pentastellata Lecis, nel dare pubblicamente la notizia della Festa dei diplomati e nell’evidenziare come questo evento si potrà realizzare esclusivamente grazie al contributo economico della Regione Lazio, che, a tale scopo, ha stanziato 6mila euro in favore del nostro Comune, menziona e ringrazia soltanto il consigliere regionale di opposizione del suo Partito, Novelli (lo stesso che, di fatto, ha impedito a Civitavecchia di eleggere un terzo consigliere regionale, votando in aula contro l'entrata di Enzo D’Antò in consiglio regionale), dimenticandosi, però, di citare e ringraziare il consigliere regionale del territorio, Emanuela Mari, che ha, in realtà, il merito di aver fatto prevedere ed approvare questo contributo economico dalla Presidenza del Consiglio Regionale in favore del Comune di Civitavecchia. Questa “dimenticanza”, purtroppo, è chiara dimostrazione di faziosità e malafede, perché è documentabile come il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari abbia il merito di questa iniziativa, ottenendo, dai banchi della maggioranza, anche questo contributo economico per il nostro territorio (oltre a tanti altri, per milioni di euro). Correttezza, onestà intellettuale e buona educazione avrebbero dovuto suggerire alla consigliera Lecis di ringraziare la nostra consigliera regionale Mari, magari anche menzionando, per spirito di appartenenza al M5S, anche il consigliere Novelli, del quale, in tutta franchezza, ignoriamo il ruolo ed i meriti in questa vicenda….ma, come ampiamente già riscontrato in tante circostanze, onestà intellettuale, correttezza e buona educazione sono valori agli antipodi rispetto alla condotta della quasi totalità degli esponenti del M5S».

Fratelli d’Italia Civitavecchia , oltre a congratularsi per l’iniziativa ed a ringraziare il consigliere regionale Mari e tutta l’amministrazione regionale «ottimamente guidata da Francesco Rocca, coglie l’occasione per sottolineare come, da quando la Regione Lazio è tornata ad essere amministrata dal centrodestra, Civitavecchia – hanno concluso – ne abbia beneficiato in misura significativa, ricevendo tanti importanti contributi economici per un importo, soltanto nei primi due anni di giunta Rocca, pari ad oltre 23 milioni di euro. Questo dato, eloquente, è in netta controtendenza con le precedenti amministrazioni targate PD e M5S, che hanno praticamente ignorato Civitavecchia; il dato è ancora più significativo considerando che a Civitavecchia, da un anno, ci sia una amministrazione comunale di sinistra: questa la differenza tra chi, come Fratelli d’Italia ed il centrodestra, interpreta l’impegno politico come passione e servizio per i territori e le comunità e trasferisce risorse a Civitavecchia a prescindere dal colore politico del sindaco, e chi, invece, come i penstastellati, antepone sempre, ad ogni cosa, la fazione e l’appartenenza partitica e di schieramento politico...perfino quando si tratta di ringraziare per un contributo di seimila euro per la festa dei diplomati».