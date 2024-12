FIUMICINO - «Come gruppo di opposizione abbiamo presentato una serie di interrogazioni a risposta scritta per avere chiarimenti in merito a servizi e opere da realizzare in città. Tra queste abbiamo richiesto chiarimenti sui ritardi e allo stesso tempo sollecitato l’inizio lavori relativi alla realizzazione della Condotta di Risalita (Fregene/Focene) lotto B, opera fondamentale per la qualità delle acque di balneazione del litorale e a carico del privato come previsto da convenzione».

Lo dichiarano i consiglieri di opposizione del Comune di Fiumicino in una nota congiunta.

«Il lotto A, finanziato invece da Regione Lazio e Comune di Fiumicino – proseguono – negli anni scorsi, risulta già avviato alla realizzazione. Insieme a cittadini, operatori turistici e associazioni territoriali attendiamo con fiducia risposte esaustive sul rispetto dei tempi di realizzazione previsti dalla convenzione». L’altra interrogazione invece, a firma del capogruppo Pd Ezio Di Genesio Pagliuca, riguarda il campo da Basket di Passoscuro, ancora chiuso nonostante siano trascorsi due mesi dall’emissione del collaudo: «Ho protocollato una interrogazione urgente per conoscere i motivi per i quali il campo da basket di Passoscuro, a oltre due mesi dall’emissione del collaudo, è ancora chiuso. I cittadini e i giovani di Passoscuro meritano risposte e, soprattutto, rispetto dopo troppi mesi di inutile attesa». `