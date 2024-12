Viterbo città accessibile alle persone con disabilità e creazione percorsi in città dotati di strumenti per la comunicazione aumentativa e alternativa. Il Consiglio comunale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze nella seduta dello scorso lunedì 20 maggio ha approvato un importante ordine del giorno, di grande attualità e interesse sociale. Alla presenza di tutti gli assessori e di alcuni consiglieri “adulti”, chiamati per dare risposte concrete sulla fattibilità e sulla possibile tempistica dei punti discussi all’ordine del giorno, il Consiglio ha votato all’unanimità il punto all’ordine del giorno che, per regolamento, sarà fatto proprio dall’amministrazione comunale. «L’ultima seduta del CCBBRR – sottolinea l'assessore alla cultura e all'educazione Alfonso Antoniozzi - ha raccontato, a chi ha avuto la fortuna di essere presente, la città del futuro: una città fatta di inclusione, di cultura, di spazi verdi attrezzati, di rispetto per l’ambiente e le risorse del pianeta. I 5000 euro di budget messi a disposizione dal bilancio del Comune saranno dunque destinati a un progetto pilota sulla comunicazione aumentativa alternativa che si propone di rendere i pubblici esercizi e i luoghi pubblici più accessibili per i bambini e le persone con difficoltà motorie, visive, cognitive e del linguaggio». Gli assessori presenti hanno dichiarato inoltre di voler far propri anche gli altri ordini del giorno passati al vaglio durante tutto il corso dell’anno e votati all’unanimità, progetti che vanno dalla riqualificazione dei giardini delle scuole a un collegamento diretto tra scuole e Orto Botanico di Viterbo, dall’immaginare biblioteche diffuse al creare spazi sicuri in cui i bambini possano studiare, confrontarsi ed esprimersi. «I temi di cui i giovani consiglieri si sono fatti portavoce – ha aggiunto l'assessore Antoniozzi - sono la dimostrazione tangibile dell’eccellente lavoro fatto da chi è responsabile della loro educazione e della loro crescita, a partire dall’ambito familiare fino ad arrivare alle istituzioni scolastiche». La seduta dello scorso 20 maggio è stata l'ultima per questo Consiglio così composto ed eletto nell'aprile 2023. All'inizio del prossimo anno scolastico seguiranno le nuove elezioni che porteranno alla composizione di un nuovo CCBBRR.

Un ringraziamento da parte della sindaca Frontini e dell'assessore alla cultura e all'educazione Antoniozzi alle consigliere comunali Rosanna Giliberto, Francesca Pietrangeli e Melania Perazzini che hanno coordinato e portato avanti questa esperienza con grande professionalità, competenza e passione. Ma il ringraziamento più sentito è stato rivolto ai giovani componenti del consiglio per la serietà, l'impegno e la determinazione con cui hanno rappresentato, promosso e difeso le istanze provenienti dal mondo scolastico e dall'intera comunità.