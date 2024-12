«Il vostro weekend a Viterbo, l’altra città dei papi». È andato in onda lo scorso sabato 25 maggio su TF1 un ampio servizio dedicato a Viterbo. Oltre sette minuti di video trasmessi dal primo canale francese in una fascia oraria, quella delle ore 13, particolarmente seguita. Un servizio che lascia spazio alla storia della città, con particolare attenzione al conclave e a Viterbo come antica sede pontificia, ma anche al quartiere medievale, alle principali tradizioni, tra cui anche quelle enogastronomiche, e alle acque termali della città. «Una promozione turistica rivolta e dedicata al mercato francese rientra negli investimenti strategici di questa amministrazione – spiega la sindaca Chiara Frontini -. Investimenti mirati e una strategia complessiva ben precisa, indirizzata a un turismo culturale, non di massa, che possa far aumentare la permanenza media, incentivare l’economia e aumentare i posti di lavoro, sia a Viterbo che nei territori limitrofi. Viterbo, cuore della Tuscia e comune capoluogo, deve fare da traino a livello di promozione e diventare una destinazione turistica insieme agli altri comuni della provincia».

«Lo abbiamo detto più volte e ci crediamo – prosegue la sindaca Frontini -. Guardiamo con molta attenzione al mercato francese. Un interesse che passa anche dall’importante progetto di adesione a “10 Comuni” della Camera di Commercio Italiana a Nizza, seguito dall’assessore Silvio Franco, che ci ha portati al Salone del Turismo ID Weekend in Costa Azzurra, e che proseguirà con altre iniziative nei prossimi mesi. Il bellissimo servizio che TF1 ha dedicato alla nostra città contribuisce alla promozione del nostro territorio in Francia e non solo». Il servizio è stato realizzato da Laura Adda, Romain Reverdy e Marc-Henri Maisonhaute in tre giorni di riprese. Dopo Viterbo, le telecamere dell’importante canale francese si sono spostate al castello di Proceno e al parco dei mostri di Bomarzo.

