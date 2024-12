Massimo Giampieri confermato coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. La riconferma ieri in occasione del congresso provinciale che si è tenuto ieri mattina alle Terme Salus. “Un momento di democrazia - spiega in una nota Fratelli d’Italia - ma anche un’occasione di confronto e dialogo per definire gli obiettivi futuri e tracciare la rotta per la politica dei prossimi anni”.

Il congresso, presieduto dal senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario alle politiche agricole e forestali, ha visto l’intervento del coordinatore regionale Trancassini, del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, del presidente della commissione Ambiente della Camera Mauro Rotelli, dei consiglieri regionali Daniele Sabatini e Valentina Paterna, dei sindaci della Provincia di Viterbo, dei rappresentanti del mondo delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni di categoria.

Al termine del congresso dunque Massimo Giampieri è stato riconfermato coordinatore provinciale con 435 voti. I membri del coordinamento provinciale sono Luigi Maria Buzzi, Massimo Ceccarelli, Enrico Maria Contardo, Marco De Carolis, Giovanna Fortuna, Gianluca Grancini, Mario Lega, Leopoldo Liberati, Riccardo Ponzio, Alberto Riglietti, Gianmaria Santucci, Antonella Sberna, Roberto Tomassini e Giulio Zelli.

“Fratelli d’Italia Viterbo - conclude la nota - dimostra ancora una volta di essere una comunità politica e umana solida, che prosegue il suo percorso per continuare a raggiungere risultati sempre più importanti”.