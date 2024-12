MARTA - “Visit Marta, costituita la rete d’impresa”. Il sindaco Lacchini con il vice sindaco Pesci intervengono sul progetto finanziato dalla Regione Lazio per 100mila euro con l’obiettivo di incentivare l’offerta turistica a Marta.

Tra i vari interventi previsti ci sono la realizzazione di un piano marketing del territorio, la creazione di una segnaletica interattiva e l’istallazione di un pontile in largo Bracaletti. Questo permetterà l’attracco delle imbarcazioni nel periodo estivo al centro del paese, permettendo la fruizione dei servizi centrali del paese ovvero dei luoghi d’interesse turistico, commerciale ed enogastronomico.

«Nel pomeriggio di giovedì 5 ottobre nella sala consiliare del comune di Marta – aggiunge il vice sindaco Pesci Roberto -, è stata costituita la rete d’impresa con le attività commerciali che hanno aderito al progetto ‘Visit Marta’ finanziato per 100mila euro dalla regione Lazio e per circa 10mila euro dal comune. L’obiettivo è migliorare il paese per renderlo più attrattivo dal punto di vista turistico». Ad aderire circa cinquanta attività come bar, ristoranti, agriturismi, forni e attività di servizi.

«Dopo la riunione e la presentazione del progetto approvato si è costituito il direttivo– conclude il sindaco Lacchini – che vede eletti all’unanimità il presidente Paolo Sassara, vice presidente Roberto Pesci, segretario Stella Maria Carbone e consiglieri Maria Elena Tosaroni e Roberta Poleggi.

Quelle attività che non sono potute intervenire hanno comunque manifestato l’intenzione di essere partecipi dell’iniziativa e in questi giorni stanno facendo richiesta di adesione. Si è già registrata l’associazione ed e’ pronta a collaborare con il manager Alessia Scani e l’amministrazione comunale per realizzare il progetto approvato.

Alla costituzione della rete d’impresa erano presenti il sindaco Lacchini, il vice sindaco Roberto Pesci l’assessora con delega al commercio Paola Bocci, parte dell’ amministrazione, Vincenzo Peparello di Confesercenti Viterbo e l’ufficio Suap del comando della polizia locale che ha curato tutto l’iter burocratico.

