CIVITAVECCHIA – «Abbiamo acceso una luce contro la violenza sulle donne. Lo abbiamo fatto a Civitavecchia, nella centrale piazza Fratti, dove un’installazione luminosa informa la cittadinanza sul 1522, il numero amico che le donne in difficoltà possono chiamare, e sul gesto "signal for help" che va eseguito in caso di emergenza». Lo comunica Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

«Il nostro 25 novembre è stato quindi in piazza, senza effimeri isterismi ma con la calma consapevolezza di dover promuovere ogni giorno la civiltà della convivenza e del profondo rispetto della donna. Al mio invito hanno risposto il circolo di Fratelli d’Italia, gli amici della associazione S.M.A.R.T., il gruppo di Percorsi di sutura. In particolare ringrazio il sindaco Marco Piendibene ed Enel, che lascerà l’installazione accesa per i prossimi sette giorni».

