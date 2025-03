CIVITAVECHCIA – Il consigliere della Lista Grasso, Mirko Mecozzi, accoglie con favore le potature in viale Guido Baccelli, intervento atteso da anni per sicurezza e decoro. Tuttavia, denuncia pesanti disagi alla viabilità, specie nelle ore di punta. «Il piano traffico non sta dando i risultati sperati», afferma, chiedendo all’assessore Giannini e all’amministrazione una gestione più efficiente.

