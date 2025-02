CIVITAVECCHIA – Parlano di “sperimentazioni fallimentari” i capogruppo di Forza Italia e Lega in consiglio comunale Luca Grossi e Antonio Giammusso, facendo riferimento alla nuova viabilità a via Massimo D’Azeglio e ai parcheggi a tempo in via Traiana.

«Nelle scorse settimane avevamo cercato di avvertire il consigliere Fustaino (nella foto in basso) e la maggioranza dell’errore che si stava commettendo - hanno spiegato i due consiglieri - in entrambe le situazioni, il consigliere è stato lasciato solo nella responsabilità del provvedimento. Per aver sollevato questo avvertimento, siamo stati accusati di “bullismo politico” (termine che eviteremo di usare nuovamente), subendo attacchi ironici dai consiglieri del Movimento 5 Stelle e persino dal potente assessore D'Antò. Ora, a distanza di qualche settimana, ci troviamo di fronte a un fatto evidente: il partito grillino e la giunta hanno lasciato che le cose andassero avanti indisturbate, e i commercianti di via Traiana, che avrebbero dovuto beneficiare del disco orario, sono ora impegnati in una raccolta firme per rimuoverlo».

E la situazione, a detta di Grossi e Giammusso, non è migliore in via D'Azeglio, «dove i cittadini hanno iniziato a condividere foto e video per denunciare i problemi di traffico, peggiorati dall'introduzione del senso unico. Nel frattempo, l'attenzione politica pentastellata sembra essersi spostata sull'importante tema della “tolleranza zero” contro i pericolosissimi passeggiatori di cani. Rimaniamo convinti che, con quel nostro comunicato, stavamo forse proteggendo il consigliere Fustaino più di quanto non abbiano fatto i suoi colleghi di partito, che lo hanno lasciato agire indisturbato. Va evidenziata l'onestà intellettuale della consigliera Aprea, che ha pubblicamente riconosciuto - hanno aggiunto i due consiglieri di opposizione - la necessità di cercare soluzioni alternative».

La speranza di Grossi e Giammusso è che «oggi si dia ascolto ai cittadini e si ponga finalmente fine - hanno concluso - a questa fallimentare sperimentazione».

