FIUMICINO - «Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della mozione sulla messa in sicurezza di via Geminiano Montanari. Si tratta di una delle principali arterie di collegamento per le attività commerciali che sorgono sul nostro territorio e gli interventi volti a risolvere il problema della sicurezza stradale non potevano più essere rimandati».

Così in una nota stampa Stefano Calandra, capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Fiumicino.

«Più volte, infatti, comitati e associazioni hanno segnalato la pericolosità di quel tratto di strada – spiega Calandra – anche per il mancato rispetto dei limiti di velocità e ribadendo, quindi, l’urgenza della messa in sicurezza.

Nella mozione - sottolinea - la proposta è quella di installare un rilevamento automatico di velocità, oltre ai dossi già presenti. Per questa Amministrazione è di fondamentale importanza salvaguardare l’incolumità dei cittadini e lo abbiamo dimostrato - conclude Stefano Calandra - con l’approvazione di questa mozione con cui il Sindaco e l’Assessore competente si sono impegnati nel porre in essere le azioni necessarie per risolvere la criticità - conclude Calandra - Ha prevalso buonsenso».