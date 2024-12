CERVETERI - Il marciapiede che si interrompe poco prima del ponticello e che rischia di mettere a repentaglio la sicurezza dei pedoni. Riflettori puntati su via Fontana Morella all'incrocio con via dei Montarozzi dove «non esiste un attraversamento pedonale che consenta ai pedoni di superare il ponticello sotto al quale scorre il fosso Zambra». A parlare, dopo le segnalazioni ricevute da alcuni cittadini, è il consigliere d'opposizione Gianluca Paolacci. «Non riesco a comprendere come l'amministrazione debba trascurare il tratto di via Fontana Morella, inibito ai pedoni, a chiunque voglia farsi una passeggiata». «Non credo - incalza ancora Paolacci - ci voglia una spesa esosa per rimettere in sesto quel punto di strada» permettendo così «ai pedoni di poter fare jogging e passeggiate, anziché costringerli ad invadere la corsia per attraversare». «Il tratto di strada - prosegue ancora Paolacci - è pericoloso, le auto procedono veloci e qualche giorno fa per far rimuovere rovi ed erbacce ho dovuto realizzare un video per documentare una situazione che aveva toccato il limite della pazienza. Sono cose "piccole", ma importanti. Per risollevare le sorti di una città bisogna partire dal basso, invece che fare annunci con il megafono, che tali rimangono».