CIVITAVECCHIA – E anche questa volta si scrive “più sicurezza, più ordine, più parcheggi” e si legge “caos e ingorghi con automobilisti stressati”. La nuova trovata del giovane consigliere Flavio Fustaino riguarda via Massimo D’Azeglio, che dovrebbe diventare a senso unico. Dopo l’uscita riguardante l’installazione a Campo dell’Oro di un nuovo semaforo dotato di countdown per fare cassa, definito da Fustaino semaforo intelligente”, i riflettori si accendono su via D’Azeglio, che diventerà a senso unico in direzione Roma-Grosseto (dal Gedila all’ospedale). Fa sorridere la presentazione della novità in arrivo: «Chi vive o frequenta questa strada sa bene quanto fosse complicato attraversarla – dichiara Flavio Fustaino - auto parcheggiate in modo disordinato, rischi di incidenti e traffico rallentato. Questa modifica migliorerà l’accesso ai mezzi di soccorso verso l’ospedale, creerà parcheggi ordinati su entrambi i lati della strada sia per auto che per moto e renderà la strada più sicura e comoda per i residenti e commercianti. Questo intervento, da me fortemente voluto – ha aggiunto affidando il suo pensiero ai social – è stato realizzato grazie alla collaborazione con il sindaco Piendibene e grazie al supporto della Polizia locale guidata dal dirigente Ivano Berti».

Immediata la replica dell’opposizione. In una nota i capigruppo di Lega e Forza Italia, Antonio Giammusso e Luca Grossi, mettono in chiaro le cose: «Fustaino ha inaugurato l'anno con due iniziative che sicuramente faranno discutere - dichiarano - la prima riguarda la sosta in via Traiana. Il consigliere ha riesumato il vecchio disco orario per i pochi parcheggi bianchi rimasti a disposizione dei residenti che, lo ricordiamo, non possono contare né su parcheggi a loro dedicati, né su abbonamenti a tariffazione ridotta, né su agevolazioni per categorie protette come anziani o neomamme. Come se la moltitudine di parcheggi blu già presenti non garantisse il ricambio di parcheggi in favore del commercio locale, Fustaino ha deciso di applicare il disco orario anche ai pochi posti "bianchi" rimasti in una zona cruciale come quella del centro dove il traffico selvaggio esplode e dove la cronica assenza di Polizia locale rende invivibile e ingestibile la viabilità. La seconda iniziativa riguarda via D'Azeglio. Nessuno aveva mai modificato il doppio senso di circolazione su quella strada - proseguono Giammusso e Grossi - non per mancanza di iniziativa, ma per il ruolo essenziale che svolge nel consentire il deflusso dall'ospedale verso la parte sud della città. La proposta di Fustaino rischia di sovraccaricare ulteriormente la rotatoria sottostante. Per comprendere l'impatto di questa decisione, basterà provare a portare un bambino a scuola su quella strada alle 8 del mattino. La maggioranza - conclude la nota - dovrebbe riflettere e tornare sui propri passi, ricordandosi di confrontarsi maggiormente se non con l'opposizione e con l'apposita commissione consiliare, quanto meno con i cittadini, evitando loro ulteriori difficoltà e provvedimenti calato dall'altro. Insomma qualcuno metta uno Stop a Fustaino».