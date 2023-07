CERVETERI - Non una ma bensì tre cartelle esattoriali da ben 80 euro ciascuna inviate dal Comune per occupazione di suolo pubblico. Il tutto per tre vasi posizionati fuori, davanti ad una abitazione.

A denunciare l'episodio a News&Coffee ieri, è stato il consigliere d'opposizione Salvatore Orsomando che punta i riflettori proprio sulla questione relativa alla proprietà delle tre fioriere tirate in ballo: «Approfondirò con gli uffici preposti, ossia l'ufficio Tributi, per capire con quale modalità chiedono il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico. Se trovi un vaso fuori casa prima dovresti accertarti di chi sia, non si possono elevare sanzioni solo ipotizzando che sia del proprietario dell'abitazione», ha detto il consigliere. «Inoltre, vorrei cercare di capire se tutti gli altri che posizionano fioriere fuori dalle abitazioni, paghino il tributo».

Dito puntato anche sulle date riportate nelle cartelle: si parte infatti dal 2021, «senza preavviso». «Se l'accertamento è stato fatto già due anni fa sarebbe stato più corretto avvisare il proprietario dell'abitazione così da dargli la possibilità di giustificarsi, di dimostrare che non fosse lui l'autore del gesto o in caso contrario di rimuovere i vasi».

