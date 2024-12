RONCIGLIONE - Talete e Regione Lazio avviano il nuovo impianto contro l’uranio.

«Questa iniziativa – dichiara l’amministratore unico di Talete Spa Salvatore Genova – è il risultato di uno sforzo collettivo e dell’impegno congiunto tra la regione Lazio e Talete nel promuovere soluzioni avanzate per la sicurezza ambientale». La Regione Lazio, attraverso la delibera di giunta regionale numero 316 del 20 giugno e il decreto numero G09253 del 6 luglio, ha annunciato il finanziamento di 200mila euro per la realizzazione di un impianto di abbattimento del parametro uranio presso al pozzo “Chianello” nel comune di Ronciglione. Dopo un accurato processo di selezione attraverso una procedura di gara, Talete ha affidato l’incarico per la fornitura e la posa in opera dell’impianto. In data 2 dicembre a struttura è stata consegnata presso il sito di “Chianello”. Nelle prossime due settimane, verranno completati i lavori e saranno effettuate le prove di funzionamento. Si prevede che l’impianto sarà completamente operativo entro il 16 dicembre 2023. «Ringrazio la regione Lazio – dichiara il sindaco Mario Mengoni – per aver concesso tempestivamente il contributo, attraverso la società Talete, per l’abbattimento dell’uranio nell’impianto Chianello, dimostrandosi sensibile alla risoluzione di questa urgente problematica che riguarda la comunità ronciglionese. Auspico che il supporto da parte della Regione prosegua nel tempo e che ci sia un ulteriore finanziamento necessario per abbandonare la captazione delle acque dal lago di Vico utilizzando i pozzi artesiani, così da risolvere definitivamente la problematica della non potabilità delle acque».

©RIPRODUZIONE RISERVATA