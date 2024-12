CIVITAVECCHIA – «Il Governo Meloni ha abolito il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina. Questo provvedimento, atteso con impazienza dagli studenti, segna un passo fondamentale per affrontare la gravissima carenza di medici in Italia e consentirà a un numero maggiore di giovani talentuosi di intraprendere un percorso formativo cruciale, assicurando opportunità eque basate sulle reali competenze dimostrate nel primo semestre di studi».

Così Marco Silvestroni senatore di FdI e segretario di Presidenza.

«Si tratta di un cambiamento necessario – ha aggiunto – per rafforzare il nostro sistema sanitario e rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione. Il Governo Meloni è determinato a costruire un sistema sanitario più robusto e accessibile, e questo provvedimento – ha concluso il senatore Silvestroni – rappresenta solo il primo passo verso una ristrutturazione più ampia e organica».