TARQUINIA - Il presidente del consiglio dell’Università Agraria di Tarquinia, Maurizio Perinu, ha convocato l’assemblea dell’ente agrario nella giornata di lunedì 31 luglio 2023, alle ore 18,30, presso la sala riunioni di via Garibaldi 17. Qualora non fosse raggiunto il numero legale, la seconda convocazione è prevista per il giorno successivo, martedì 1 agosto, sempre alle ore 18,30

Un unico punto all’ordine del giorno: quello dell’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2022 e documenti allegati.

Il bilancio è stato esaminato e approvato dalla commissione consiliare nella seduta del 20 luglio scorso.