TARQUINIA – «Le dichiarazioni di Marchetti sul bilancio proprio non convincono noi ed i cittadini che vogliono solo chiarezza».

Il candidato presidente all’Università Agraria di Tarquinia Roberto Fanucci, della lista “Tarquinia terranostra” replica alle dichiarazione dell’avversario Giovanni Marchetti.

«Prendiamo atto delle dichiarazioni del candidato Marchetti, ma la nota è stonata – dice Fanucci – I numeri che decanta contrastano con i fatti. Ci sono le elezioni perché la maggioranza di cui faceva parte non ha approvato il bilancio, anzi non si è proprio presentata al consiglio di amministrazione che si svolgeva a tal fine. Tosoni si è dimesso per questo non per un raffreddore o perché era impazzito, e le dichiarazioni rese in quei giorni sono lì a testimoniarlo, assieme a quelle di qualche candidato che si ripresenta alla presente tornata. Non siamo noi a smentire Marchetti, ma i sui ex amici».

«Il gruppo Fratelli d’Italia che oggi ha un altro candidato presidente, non Marchetti, era tra i protagonisti del progetto per formare un’unica lista con le altre forze politiche – aggiunge - e il motivo principale dell’emergenza era il rischio default per l’Università Agraria, tanto che era in dubbio il pagamento degli stipendi».

«Non è quello che ha scritto Marchetti – sottolinea Fanucci – Chi ha ragione? Marchetti e il suo prodigioso risanamento compiuto soprattutto nell’ultimo anno o

Fratelli d’Italia e la versione per la quale si rischia il default? Stessa maggioranza, ma conclusioni diverse sullo stato economico dell’Ente, ma amministravate insieme, lo provano i selfie e le foto in parata. Continuiamo a credere che sia necessario fare chiarezza sui conti. Non ci fidiamo delle parole di chi ha lasciato l’Ente senza un bilancio approvato dal consiglio, questa volta i numeri non sono uno strumento di propaganda politica ma debbono essere un dato oggettivo e se vinceremo li divulgheremo senza fare sconti per nessuno».

