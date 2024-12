FIUMICINO - «Una maggioranza coesa, granitica e unita fino alla fine: l’approvazione del Dup è stato l’esito di un Consiglio comunale di 17 ore, durante il quale sono stati presentati oltre 170 emendamenti da parte dell’opposizione. La maggioranza, già in prima convocazione, con la necessità di un numero legale consolidato, è rimasta in Aula dall’inizio alla fine. Così come i 7 assessori, il sindaco Baccini e il presidente del Consiglio comunale Severini. A lui va il nostro plauso per aver condotto in maniera magistrale la seduta: anche in momenti di tensione, scontro o problematicità è riuscito a tenere le fila del consiglio in maniera impeccabile e super partes». A parlare in un comunicato stampa è Francesca De Pascali, consigliera Comunale della lista civica Crescere Insieme.

«La soddisfazione più grande – prosegue De Pascali – è che Aranova, con Crescere Insieme, porta avanti dei risultati importanti: avrà la Polizia locale e gli uffici comunali; saranno svolti importanti interventi per il dissesto idrogeologico di via Ploaghe, via Cuglieri, via Siliqua e via Crescini; si interverrà sulla viabilità con la seconda uscita della località. Grandi risultati sono stati ottenuti in generale anche per tutte problematiche presentate dal Nord del Comune, come la realizzazione della rotonda a Torrimpietra e la riqualificazione delle aree verdi. Si tratta di un traguardo importantissimo raggiunto mediando con l’opposizione e accogliendo alcuni emendamenti meritevoli di essere approvati, perché di spunto interessante di crescita del territorio e della cittadinanza».