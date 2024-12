CIVITAVECCHIA – «Una candidatura di continuità, nella novità». Così il senatore Marco Silvestroni, presidente della Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, ha definito la candidatura di Massimiliano Grasso a sindaco di Civitavecchia. Nessuna bocciatura dell’attuale sindaco, Ernesto Tedesco, espressione della Lega, e della sua amministrazione, di cui tra l’altro FdI fa parte; ma proprio il partito ha voluto rivendicare la propria forza politica, andando a chiudere la filiera istituzionale con Governo e Regione. «Si chiude un percorso che abbiamo iniziato qui a Civitavecchia, dove abbiamo riunito a febbraio l’esecutivo provinciale esprimendo – ha ricordato il senatore Silvestroni – la volontà di proporre un candidato di FdI alle prossime elezioni. Abbiamo lavorato e avviato un’importante discussione per trovare la sintesi migliore; e oggi Massimiliano Grasso è la persona giusta da proporre alla città. Leale, trasparente e con una grande esperienza, anche amministrativa avendo ricoperto il ruolo di vicesindaco. Ora auspichiamo che attorno al suo nome si possa riunire il centrodestra».

L’invito è rivolto sia alla Lega, che già nei giorni scorsi aveva mostrato interesse per questa eventuale proposta, sia a Forza Italia, che invece già da tempo ha iniziato la campagna elettorale con il proprio candidato, il generale Paolo Poletti. «Mi auguro c he tutti gli alleati – ha aggiunto il deputato Mauro Rotelli – possano cogliere questa opportunità. Civitavecchia ha delle caratteristiche uniche da poter sviluppare e chi meglio di Massimiliano Grasso può farlo, con la sua visione ambiziosa. Questa è la città più importante del centro Italia che andrà al voto a giugno».

E Grasso non ha dubbi. «È il momento di partire per confermare il centrodestra alla guida della città, ma non solo per i prossimi cinque anni – ha spiegato – il nostro è un progetto di sviluppo decennale per cambiare volto a questa città». E dopo aver ringraziato tutto il partito, dalla segreteria politica nazionale coordinata da Arianna Meloni, passando per i rappresentanti di Governo, Regione ed amministrazione comunale, fino al circolo cittadino, il giornalista ha parlato di progetti da portare avanti e già avviati ad incompiute che invece non dovranno rimanere tali, traducendosi in fatti concreti, occupazione e sviluppo sostenibile. «Sono fiducioso nel sostegno della Lega – ha aggiunto – ma l’invito è rivolto anche a Forza Italia: il centrodestra, lo ha dimostrato, quando è unito è vincente. Ci sono già liste e movimenti civici che si sono uniti attorno al progetto e che presenteremo sabato mattina».

«Ci attende un quinquennio fondamentale – ha quindi evidenziato il presidente del circolo Almirante Paolo Iarlori – e solo il centrodestra, insieme a Regione e Governo dalla stessa parte, può vincere al meglio le sfide che ci aspettano: la sinergia e l’unità di intenti sono l’unica strada percorribile».