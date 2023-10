CIVITA CASTELLANA – Un finanziamento da 37.500 euro dal ministero della Cultura per sostenere le attività del Carnevale civitonico: se lo è aggiudicato il Comune, che ha partecipato al bando ed è stato giudicato meritevole del contributo ministeriale. «Con la nostra amministrazione il Carnevale civitonico è di diritto entrato nel circuito dei carnevali storici riconosciuti dal ministero della Cultura – spiega il sindaco Luca Giampieri -, nella fascia di quelli la cui tradizione supera i 600 anni di storia. Ecco perché abbiamo ricevuto un finanziamento ministeriale di 37,500 euro, a rimborso del 75% delle spese sostenute dal comune per l’edizione 2023 del nostro Carnevale». «C’è grandissima soddisfazione per questo importante traguardo, perché il ministero ha riconosciuto il Carnevale civitonico tra i più antichi del nostro paese – aggiunge il primo cittadino -. Un percorso che la mia amministrazione ha avviato e che il comune proseguirà insieme alla Fondazione per il carnevale, ancora troppo giovane per poter accedere a risorse ministeriali, ma in prospettiva partner imprescindibile non solo per la valorizzazione della nostra tradizione più rappresentativa, ma anche per attrarre fondi necessari a renderla viva anno dopo anno». «Ringrazio l’assessore Simonetta Coletta e il presidente della fondazione Turchetti – conclude il sindaco – per il lavoro di questi mesi e per l’impegno che, con la collaborazione di tutti, ha portato a un così importante risultato». Sul rincoscimento ottenuto, è intervenuto anche l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati. «La Commissione Consultiva per i carnevali storici del Mic ha inserito il progetto del Carnevale storico di Civita Castellana tra quelli ammessi a contributo nella fascia relativa alle manifestazioni di “storicità” superiore a 600 anni insieme a soli altri 5 enti - ha spiegato Rotelli -. Dopo il finanziamento per le Rievocazioni Storiche di ben 7 realtà viterbesi e la trasformazione in musei autonomi di 4 importantissimi siti della Tuscia quali Villa Lante, Palazzo Altieri, Villa Giustiniani e Palazzo Farnese, arriva oggi questo riconoscimento di portata storica per Civita Castellana. La Tuscia nuovamente tra i beneficiari di riconoscimenti da parte del Ministero della Cultura. Una terra che con i suoi borghi e le sue tradizioni secolari, la sua enogastronomia e il suo folklore si posiziona sempre di più in quel panorama di mete turistiche culturali e di qualità da valorizzare. La portata storica di questa tradizione che viene oggi determinata a livello istituzionale con questo importante riconoscimento, anche economico, è frutto del lavoro di un'intera comunità che si è spesa per ottenerlo. Pertanto il mio apprezzamento va al sindaco Luca Giampieri, alla giunta, alla Fondazione per il carnevale unitamente al personale degli uffici comunali che ha lavorato alla stesura del progetto che oggi ha consentito di ottenere, questo importante riconoscimento», conclude Rotelli.

