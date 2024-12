Un minuto di silenzio e un lungo applauso per ricordare Valentina Paterna, consigliera regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, scomparsa prematuramente a causa di una malattia, nei giorni scorsi, a soli 42 anni. Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha voluto aprire così la seduta alla Pisana e con voce rotta dalla commozione ha ricordato «Valentina la nostra amica» che ha combattuto in questi mesi anche grazie ad una cura sperimentale, «abbiamo lottato insieme», ha detto. «Ricordiamo la forza, il coraggio con cui ha affrontato la malattia, la determinazione e il suo sorriso enorme con cui ha voluto portare avanti la battaglia», ha aggiunto Aurigemma. «Il sorriso e la determinazione con cui hai voluto affrontare questo momento penso che saranno ricordi indelebili», ha concluso. Valentina Paterna, tarquiniese, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel mondo politico viterbese, ma nel panorama nazionale. Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, le aveva dedicato un post per ricordarla, con parole cariche di affetto. «Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Valentina Paterna... Una donna forte che ha lottato con coraggio contro la malattia e ha portato avanti le istanze del territorio con determinazione e onestà... E’ stato un onore conoscerti e condividere con te tante battaglie politiche, rimarrai sempre con noi». Queste le parole della premier.

Alla Pisana, ieri, Aurigemma, prima di ricordare Valentina Paterna, aveva invitato ad entrare in Aula il nuovo consigliere regionale Giulio Menegali Iacobuzi, che subentra alla consigliera scomparsa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA