SANTA MARINELLA – Il circolo cittadino della Lega e il circolo Pyrgi di Fratelli D’Italia invocano il rispetto della delibera per l'assegnazione di un luogo commemorativo a Norma Cossetto, Medaglia d'Oro al Merito civile. “In risposta a un doveroso atto di memoria e riconoscimento – dice Giuseppe Maddaloni, Commissario cittadino della Lega e Ilaria Fantozzi di Fratelli D’Italia - esprimiamo profonda preoccupazione riguardo alla corretta attuazione della delibera per l'assegnazione di un luogo per commemorare a Norma Cossetto. Un percorso iniziato nel 2019 con una mozione presentata da Calvo e Ricci, allora consiglieri comunali, che ha portato alla decisione consiliare di intitolare un luogo a Norma, al grande lavoro del promotore di tale iniziativa e a Ilaria Fantozzi, che nel consiglio comunale ha risollevato la questione chiedendo chiarimenti in merito. Norma Cossetto è un esempio tangibile di coraggio, martire e simbolo della tragedia delle foibe, il ricordo di questa illustre cittadina italiana sia giustamente onorato attraverso la designazione di un luogo commemorativo”. Il Commissario Giuseppe Maddaloni sottolinea l'importanza di rispettare la delibera approvata nel settembre del 2022, che riflette il consenso unanime della comunità. “Invitiamo l'amministratore comunale ad adottare misure immediate per garantire che il processo di assegnazione del luogo indicato, si svolga in modo tempestivo e conforme alla volontà della cittadinanza. Confidiamo che l'amministratore comunale, agisca con responsabilità e rispetto nei confronti della delibera, assicurando così che questo gesto di riconoscimento sia compiuto nel modo più degno possibile e in tempi brevi come è stato per altri parchi della città, dopo il parco della Resistenza il parco della Pace deliberati e intitolati non si capisce perché un luogo per Norma non vada in attuazione”.