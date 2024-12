CERVETERI - Dopo il capolinea degli autobus da piazza Aldo Moro potrebbero sparire anche i parcheggi al centro della piazza. L'idea dell'attuale amministrazione comunale sarebbe infatti quella di rendere tutta l'area pedonale, «più bella, più fruibile» così da «valorizzare le mura medievali e la scalinata straordinaria che tutti conosciamo», come evidenziato dal sindaco Elena Gubetti. Dibattito aperto, dunque, all'interno della maggioranza, su come procedere per andare ad individuare il progetto da realizzare. L'idea del primo cittadino etrusco sarebbe quella di indire un bando andando a coinvolgere l'Ordine degli architetti, «con il quale abbiamo una convenzione», così da andare a scegliere «il progetto migliore». Ma prima che si possa parlare di restyling di piazza Aldo Moro la maggioranza dovrà trovare nuovamente una quadra. La crisi politica non è ancora superata anche se il primo cittadino ha parlato di una riapertura del dialogo, soprattutto attorno ai temi principali: il programma elettorale e i progetti da realizzare per la città. Insieme a piazza Aldo Moro, da mettere sul tavolo, ci sarà anche la questione irrisolta dei cimiteri. Quelli esistenti non bastano più. Con i cittadini che molte volte, troppo spesso, si sono ritrovati a dover tumulare i propri defunti in cimiteri limitrofi (a cominciare da quello ladispolano). L'idea del project financing per la realizzazione del quinto cimitero era scemata, anche se Gubetti, durante l'intervista a News&Coffee ha parlato della realizzazione di una quinta struttura alla quale si aggiungerà anche il restyling degli altri quattro già presenti. Tanti nodi da sciogliere, dunque. Intanto, lunedì sera il consiglio comunale «si è svolto regolarmente» in seconda convocazione (la prima a causa dell'assenza del numero legale, a causa sempre dell'assenza di alcuni consiglieri di maggioranza, i "dissidenti", era saltato). «I dissidenti - ha commentato sui social il consigliere d'opposizione Luca Piergentili - in seconda convocazione sono diventati senzienti. È stata affrontata la questione del recupero da Ostilia dei soldi spesi per i lavori in danno. Ultima ciliegina oltre 220mila euro per il depuratore di Campo di Mare. A quanto sembra - ha incalzato Piergentili - ad oggi non abbiamo recuperato un euro, ma la sindaca è fiduciosa e ha straparlato, in maniera piuttosto confusa, di una serie di azioni giudiziarie, di omologa del fallimento di Ostilia e ha dato per certo che il Comune di Cerveteri è un creditore privilegiato e che sarà pagato per primo. Noi ce lo auguriamo», ha concluso Piergentili che ha annunciato un accesso agli atti da parte dell'opposizione «per avere la documentazione completa».

