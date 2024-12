LA CAMPAGNA elettorale è entrata nel vivo in vista delle eleziono amministrative che si svolgeranno l’8 ed il 9 giugno. Nella Tuscia si vota in 25 comuni. Di seguito, in rigoroso ordine alfabetico, riportiamo i paesi che tra meno di un mese andranno al voto e i rispettivi candidati sindaci.

A Bagnoregio le liste sono tre e, altrettanti, i candidati, ovvero: l’uscente Luca Profili; Diana Giacobbi e Massimo Neroni. Passiamo a Bassano in Teverina, dove a candidarsi per la terza volta è Alessandro Romoli, già sindaco per due mandati e presidente della Provincia. A Bolsena abbiamo Andrea Di Sorte e Claudio Masi. Sono due i candidati a Calcata: Leonardo Orsini e Cristian Di Giovanni. Pronto al voto anche il comune di Canepina, dove sono due i candidati sindaci: Aldo Maria Moneta e Lorenzo Fanelli. A Castiglione in Teverina e Celleno non sono ancora state presentate le liste. A Cellere un candidato, ovvero Edoardo Giustiniani. Un candidato anche a Civitella D’Agliano: Stefano Lucarini. A Farnese si ripresenta il sindaco uscente Giuseppe Ciucci. Non pervenute le liste di Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro e Ischia Di Castro. A Monte Romano il candidato sindaco è Ugo Buzzi. Monterosi ancora niente liste; mentre a Nepi il candidato è di nuovo il sindaco uscente Franco Vita. Non pervenute le liste di Onano; mentre a Piansano il candidato è Roseo Melaragni. Tre i candidati a San Lorenzo Nuovo: Simona Fabi; Fabrizio Ricci e Fabio Ciccioni. Tarquinia sforna quattro candidati in corsa: l’uscente Alessandro Giulivi; Francesco Sposetti; Renato Bacciardi e Martina Tosoni. Non pervenuta alcuna lista da Tessennano; mentre a Tuscania i candidati sono: l’uscente Fabio Bartolacci; Alessandro Tizi; Giovanni Bassi e Stefano Maccarri. Ancora niente liste a Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia.

I primi cittadini uscenti, che hanno deciso di rimettersi in gioco, hanno dichiarato di voler proseguire la loro missione per terminare il lavoro iniziato nei rispettivi paesi. Tra questi, ci sono i sindaci Alessandro Romoli, Franco Vita, Luca Profili, Fabio Bartolacci e Alessandro Giulivi. Nei prossimi giorni, vi daremo conto di tutte le liste in corsa.

