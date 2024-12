Domenica 17 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio provinciale di Viterbo, un appuntamento a cui il gruppo “Tuscia Democratica” si sta preparando per proseguire il lavoro di impegno sul territorio intrapreso sei anni fa. Presso le terme dei Papi, la lista ha presentato i propri candidati ed il programma politico che intende realizzare tra azioni già messe in campo negli ultimi mandati - da continuare a portare avanti e consolidare - e nuovi progetti di sviluppo per cogliere le sfide future e le nuove opportunità di crescita e miglioramento. La presentazione è stata aperta dalla segretaria provinciale del Partito Democratico Manuela Benedetti che ha introdotto l’agenda del pomeriggio e ringraziato la grande famiglia democratica, gli amministratori e le tantissime persone presenti all’iniziativa a sostegno del progetto del gruppo “Tuscia Democratica”. Protagonisti i candidati, i dodici amministratori in lista espressione del Centro Sinistra e rappresentativi di tutta la provincia: Glauco Clementucci, Giulia De Santis, Lina Delle Monache, Ruggero Grassotti, David Lodesani, Pietro Nocchi, Serenella Pallottini, Anna Maria Palombi, Maurizio Palozzi, Giulia Perugini, Eugenio Stelliferi e Nicoletta Tomei che hanno raccontato l’impegno del gruppo negli ultimi sei anni di mandato e le prospettive future. «Un lavoro trasversale dalle campagne di sensibilizzazione per la parità dei diritti delle persone al rifacimento delle strade, la valorizzazione ambientale, la riqualificazione delle scuole e l’offerta formativa per i giovani studenti, le opportunità lavorative e il rafforzamento della macchina amministrativa con i concorsi che stanno permettendo nuove assunzioni per l’Ente - spiegano da Tuscia Democratica - . Di particolare importanza la capacità di intercettare fondi del Pnrr, nazionali e regionali, ma anche l’attenta gestione del bilancio e delle somme proprie dell’Ente che ha permesso di portare avanti diverse sfide per il territorio. Con questo entusiasmo il gruppo “Tuscia Democratica” vuole proseguire a lavorare per tutti i Comuni del viterbese, con lo stesso spirito di coesione e unità di intenti con cui, anni fa, è stato intrapreso il percorso di condivisione con le altre forze politiche. Una scelta lungimirante, nata dalla spinta promotrice di “Tuscia Democratica” con la visione di una Provincia che potesse essere realmente casa dei Comuni, rete tra tutte le Comunità per condividere le esigenze del territorio, accantonando le divergenze politiche. È stata questa la scelta vincente che a distanza di anni continua a garantire stabilità e forza all’Ente, permettendo la realizzazione di progetti e iniziative che hanno migliorato la qualità della vita dei cittadini. Un risultato che rafforza la convinzione che il percorso avviato sia destinato a proseguire con successo». «Il forte impegno dei democratici è stato ribadito dal vice presidente del Consiglio della Regione Lazio Enrico Panunzi, da sempre parte attiva nell’operato provinciale e con una profonda connessione con le esigenze della comunità, e dal segretario regionale del PD Lazio Daniele Leodori che hanno sottolineato la necessità di trasmettere un forte segnale che confermi l’importanza della politica della vicinanza ai comuni e dell’impegno concreto, unica possibilità per compiere progressi nella crescita e nel rinnovamento economico, sociale e ambientale, fondamentali per lo sviluppo del viterbese», concludono da Tuscia Democratica.

