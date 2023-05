«Come già sottolineato dal responsabile nazionale al Turismo per Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, i dati evidenziati dalla nota previsionale di Demoskopika segnalano una forte e decisa ripartenza per il nostro paese.

Numeri significativi: 68 milioni di turisti, quasi 267 milioni di pernottamenti previsti nell’estate 2023, con una crescita rispettivamente pari al 4,3% e al 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, una spesa turistica stimata di circa 46 miliardi di euro, con una crescita del 5,4% rispetto allo scorso anno».

A dirlo è Marco De Carolis, responsabile del dipartimento Turismo FdI Lazio. «Sono orientamenti e tendenze più che rilevanti, segnali di fiducia per tutta l’economia italiana - aggiunge de Carolis -: il governo Meloni ha investito sin dal primo giorno sul turismo, considerato un punto essenziale nel programma di rilancio. Questi dati confermano le aspettative e certificano il record assoluto per la nostra nazione. Continueremo a lavorare per migliorare questo trend e valorizzare il potenziale inespresso«, conclude la nota di De Carolis.