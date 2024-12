CAPRAROLA - Si è tenuto oggi, presso le Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola, un importante incontro promosso dall’assessorato al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità della Regione Lazio. L’evento, che ha visto la partecipazione del partenariato locale, si inserisce all’interno di un ciclo di confronti provinciali per la costruzione del Piano triennale per lo sviluppo del turismo 2025-2027, volto a definire le linee strategiche e gli obiettivi prioritari per il comparto turistico regionale. L’incontro di Caprarola rappresenta un tassello fondamentale verso gli Stati Generali del Turismo e testimonia l’impegno della Regione Lazio nel coinvolgere attivamente il territorio e gli operatori del settore per una programmazione condivisa e sostenibile. La Legge Regionale n. 13 del 6 agosto 2007, infatti, prevede la realizzazione di un Piano triennale quale principale strumento di programmazione, che a sua volta è articolato in piani turistici annuali specifici. Attraverso questo approccio, la Regione intende promuovere un turismo integrato e sostenibile, valorizzando le risorse locali e potenziando la competitività del Lazio come destinazione turistica. L’assessore Elena Palazzo ha sottolineato l’importanza di una visione strategica e coordinata che, partendo dall’analisi delle esigenze e delle potenzialità locali, possa sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità coinvolte. «Il Piano triennale – ha dichiarato Marco De Carolis, responsabile Dipartimento Turismo FdI Regione Lazio – non è solo un documento programmatico, ma un progetto partecipato che guarda al futuro del nostro territorio, alle sfide della sostenibilità e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale». L’incontro ha offerto l’opportunità di raccogliere contributi e proposte dal partenariato locale, con l’obiettivo di delineare interventi concreti e modalità di utilizzo delle risorse che rispondano alle necessità del territorio. Il prossimo passo sarà rappresentato dagli Stati Generali del Turismo, durante i quali verranno presentati i risultati di questa fase di ascolto e confronto. Per maggiori informazioni sul Piano triennale per lo sviluppo del turismo della Regione Lazio 2025-2027 è possibile contattare l’assessorato al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità della Regione Lazio all’indirizzo email: pianoturismolazio@laziocrea.it

