FIUMICINO - «Da settimane ormai continuiamo a ricevere segnalazioni per inaccettabili disservizi nel trasporto pubblico locale da parte dei cittadini del Comune di Fiumicino».

E’ quanto dichiara in un comunicato stampa Barbara Bonanni, Consigliera di opposizione e Vicepresidente della Commissione Trasporti.

« Il trasporto pubblico locale - spiega Bonanni - è un servizio fondamentale per tutto il territorio che l’amministrazione ha il dovere di programmare correttamente, al fine di garantire una mobilità sostenibile non solo a pendolari e studenti ma a tutti i cittadini e i turisti che visitano la nostra città, anche per alleggerire il traffico veicolare che affligge molte delle nostre località.

Ci troviamo ad affrontare da alcuni mesi una situazione fuori controllo, che rischia di peggiorare ulteriormente con la ripresa delle attività al termine delle ferie estive.

È paradossale che giornalmente, da mesi, si riscontrino numerose corse saltate e linee soppresse per gran parte degli orari previsti, – sottolinea Bonanni – così come come le avventate rimodulazioni di percorsi, attuate in queste settimane, che non solo non sono state correttamente comunicate agli utenti, ma non consentono neppure il rispetto delle tabelle orarie, vista l’incongruenza tra i tempi previsti e la reale percorrenza dei mezzi nello svolgimento delle stesse linee.

Non per ultimo molti utenti ci segnalano difficoltà nel munirsi od obliterare i biglietti a bordo dei mezzi, visto che i dispositivi di emissione degli stessi a bordo nella quasi totalità dei casi non sono in funzione.

È necessario vigilare sulla corretta erogazione - prosegue la Consigliera del servizio, con i sistemi di controllo a disposizione, anche alla luce del prossimo inizio delle scuole e dell’inevitabile incremento di utenti e ragazzi che se ne serviranno per raggiungere i plessi scolastici».

«Chiedo all’assessore Caroccia e al Presidente della Commissione consigliare IV, Picciano, di dedicare maggiore attenzione al trasporto pubblico locale, - conclude la consigliera Bonanni - al fine di garantirne la corretta erogazione del servizio e una più oculata gestione dei fondi pubblici che vengono investiti nello stesso, che ricordiamo essere un servizio pubblico essenziale per la vivibilità e la qualità di vita del nostro territorio», conclude la Consigliera.