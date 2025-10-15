CIVITA CASTELLANA - «Civita Castellana è stata ufficialmente nominata Città Europea dello Sport 2027, un riconoscimento prestigioso che premia l'impegno della comunità civitonica nella promozione dell'attività sportiva come strumento di salute, socialità ed educazione». Così, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli.

«Soprattutto in questi anni, grazie all'impegno della giunta comunale guidata dal sindaco Luca Giampieri nell'attuare politiche indirizzate alla promozione dello sport, Civita Castellana è stata riconosciuta dalla Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport come sede dell'edizione 2027. La presenza di strutture adeguate e l'ampia partecipazione della cittadinanza alle attività sportive - conclude Zelli - ha reso possibile raggiungere questo traguardo che riempie d'orgoglio l'intera provincia di Viterbo ed anche la Regione Lazio. Civita Castellana oggi è un modello d'esempio per tutti i Comuni e gli enti locali che lavorano per rendere lo sport accessibile, educativo e inclusivo».

