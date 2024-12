La tradizione di fare regali ai bambini durante le festività natalizie e per l’Epifania ha origini antiche e diverse a seconda dei Paesi e delle culture. I regali sono un modo per esprimere affetto, gratitudine a chi si ama. «Purtroppo però, complice la pessima politica del governo Meloni, in questo periodo il carovita si fa sentire più che mai, i salari sono bassi, le ristrettezze economiche non permettono alle famiglie di spendere soldi per i giocattoli, dunque molti bambini non riceveranno doni». Lo dice Claudio Bombelli, rappresentante gruppo territoriale M5S Viterbo. «Il M5S però, ogni anno durante le festività, fa partire una delle sue iniziative più belle: Giocattoli in Movimento. Così come abbiamo fatto per le festività natalizie, anche per l’Epifania ripeteremo Giocattoli in MoVimento che è una enorme raccolta di giocattoli usati e libri per bambini, che in parte vengono scambiati e in parte vengono regalati ai bimbi meno fortunati. I giocattoli raccolti verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. Portiamo un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno e facciamo anche del bene all’ambiente: riduciamo la produzione di plastica ed evitiamo che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica. Con l’occasione, diamo una mano ai genitori a risparmiare. Il funzionamento è molto semplice: puoi portare due o più giocattoli o libri per bambini alla sede del Movimento sita in Corso Italia 107 a Viterbo da questa mattina 5 gennaio dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30, in cambio ne potrai prenderne uno a tua scelta. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili.

I regali sono un modo per rendere i bambini protagonisti e partecipi di una festa che li riguarda in modo speciale. Oltre a suscitare gioia, insegnano loro valori importanti come la generosità, la solidarietà, la speranza e la fantasia. Per i bimbi partecipare a giocattoli in Movimento sarà certamente una bellissima esperienza», conclude Bombelli.

