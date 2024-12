ORTE - Ottime notizie per i viterbesi amanti della settimana bianca. A dare l’annuncio è l’onorevole Mauro Rotellim presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati. «Torna il collegamento tra il centro Italia e le Dolomiti», anticipa l’onorevole viterbese.

«Il treno notturno Cadore - spiega - sarà attivo durante tutti i weekend tra il 15 dicembre 2023 ed il 25 febbraio 2024, con alcune corse aggiuntive nel periodo natalizio, e fermerà anche a Orte tra le pochissime stazioni di sosta. La partenza per Cortina è alle 22.58 di sera con arrivo a Calalzo alle 7.57, da dove con un servizio di autobus si raggiungerà Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Il ritorno da Cortina è previsto con la stessa modalità e arrivo a Orte alle 5.57 del mattino ed i biglietti sono già in vendita».

«Un ulteriore importante tassello - prosegue Rotelli - che si aggiunge al Frecciarossa per Milano che colloca la provincia di Viterbo e quella di Terni al centro dei collegamenti nazionali e dei percorsi turistici di qualità. Il collegamento ferroviario notturno non solo infatti agevola gli spostamenti tra le due località, ma contribuisce anche alla riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo un turismo più responsabile».

«Grazie alla fermata prevista alla stazione di Orte - dice in conclusione Mauro Rotelli - anche i cittadini della Tuscia potranno usufruire di questo collegamento ferroviario che contribuirà in modo significativo allo sviluppo turistico, alla mobilità sostenibile e alla promozione delle bellezze paesaggistiche e culturali delle nostre regioni».

