SANTA MARINELLA – Il dibattito epistolare tra l’attuale sindaco Tidei e il suo predecessore Bacheca, non accenna a smorzarsi. L’ex primo cittadino infatti, aveva detto espressamente di non voler rispondere alle dieci domande poste da Tidei. “Sono proprio queste le dieci domande per le quali Roberto Bacheca, l’ex sindaco che ha portato Santa Marinella in dissesto, non trova ancora una risposta – spiega Tidei – lui dice che chi fa domande sul passato non è mai un politico ma un magistrato. E potrebbe essere presto accontentato dalla Corte dei Conti. Poi ci sono i cittadini di Santa Marinella. L’ex sindaco, con il dissesto, ha ipotecato il loro futuro visto che per i suoi debiti pagheranno 300mila euro di rata mutuo ogni anno. I cittadini hanno diritto alle risposte? Io credo di sì, ed è per questo che, da sindaco gliele ripropongo tutte, con l’aggiunta di una nuova. È vero che è stato accusato e rinviato a giudizio per il reato di corruzione nell’indagine Mafia del Litorale e che il processo non si è celebrato per decorrenza dei termini di prescrizione? E’ vero che ha lasciato al Commissario 30 milioni di buchi 17 di entrate false e 13 di debiti quelli si veri? Le entrate “false” erano composte da 13 milioni di entrate “insussistenti” e 4 milioni di Imu e Tari “inesigibili” e non di “dubbia esigibilità” come erroneamente scrive. Da sindaco sapeva che in Comune c’era chi prendeva lo stipendio senza presentarsi da dieci anni al lavoro, chi lavorava per 36 e veniva pagato per 40 ore e chi accumulata 500 giorni di ferie arretrate per farsele liquidare con la pensione? Sapeva che ogni computer di ogni impiegato nel suo comune costava 1.500 euro l'anno di internet e altri 1.500 di programmi? Sotto la sua amministrazione la Gesam si aggiudicò per sette anni la gara del servizio di nettezza urbana per quattro milioni l’anno, ma nel bilancio ce ne erano solo tre e mezzo. Era sbagliato il bilancio o avete sbagliato la gara di appalto? È vero o no che per pagare i debiti contratti fino al 2018 i santamarinellesi pagheranno 300mila euro di mutuo l’anno? E’ vero che la sua amministrazione aveva smesso di pagare le bollette dell’illuminazione pubblica strade e scuole? Sa dire il nome di un’opera, una sola, realizzata da lei? E' vero, molte persone lo cercano, sono tutte quelle del bonus edile del 110 per cento”.

